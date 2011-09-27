Аэропорт «Киев» (Жуляны) объявил тендер на проект реконструкции перрона

Коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) объявило тендер на проектные работы по реконструкции перрона аэропорта.

Об этом сообщается на сайте "Государственные закупки".

Согласно тендеру, работы должны быть проведены в ноябре-декабре 2011 г., заявки принимаются до 26 октября т.г.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) - аэропорт в городе Киеве, который расположен в 8 км от центра города. Занимает территорию площадью 265 га. Имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2310 м и шириной 45 м.