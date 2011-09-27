ЮЗЖД объявила тендер на завершение строительства первой очереди пригородного вокзала

Юго-Западная железная дорога объявила тендер на работы по завершению строительства объекта: «Пассажирский вокзальный комплекс на станции Дарница в Киеве». Первая очередь строительства. Остатки работ».

Об этом говорится в объявлении на сайте Государственные закупки Украины.

В частности, предлагаются проектные работы для: обустройства технологических переездов на все платформы, системы громкоговорительного оповещения пассажиров на пригородных платформах, информационно-визуальной системы отображения информации о движении поездов и индексации времени на пригородных платформах; системы видеонаблюдения на пригородных платформах; сети электроосвещения и питания системы обогрева навесов пригородных платформ; устройства асфальтово-бетонного покрытия и пр.

Кроме того, в Северном вестибюле предлагается провести работы по облицовке стен здания гранитом; благоустройству привокзальной площади; асфальтированию автостоянки, ее благоустройству; обустройству туалета для инвалидов. В Южном вестибюле намерены провести благоустройство площадки под турникеты привокзальной площади; благоустройство привокзальной площади перед Южным павильоном (гранитом); провести работы по обеспечению маломобильных групп населения санузлами в помещении вестибюля.

Также предусмотрены работы в транзитном пешеходном переходе, на автостоянке, пригородных платформах и пр.

Напомним, Министерство инфраструктуры в этом году объявило тендер на конкурс по привлечению инвесторов для завершения строительства пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница в Киеве.