Приднепровская железная приобретет два локомотива грузинского производства

Парк тягового подвижного состава Приднепровской железной в этом году обновится двумя локомотивами.

Как сообщил УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», соответствующее соглашение на поставку двух единиц ВЛ11М/6 было подписано 23 сентября 2011 г. с Тбилисским электровозостроительным заводом (ТЭВЗ).

Согласно сообщению, при этом первый локомотив уже на днях будет доставлен в депо Мелитополь. В следующем году ПЖД запланировала закупить еще 26 электровозов ВЛ11М/6.

Как отмечается в сообщении, в локомотивном депо Кривой Рог уже эксплуатируется партия электровозов ВЛ11М/5 и ВЛ11М/6 грузинского производства, полученных на протяжении 2007-2009 годов.

Справка УНИАН. Магистральный грузовой электровоз постоянного тока ВЛ11М/6 является модификацией электровоза ВЛ11. Локомотив состоит из двух секций. Для улучшения условий работы локомотивных бригад на электровозе установлены модульные кабины производства ООО «ПКПП МДС» (г. Днепропетровск). Кабина разрабатывалась как отдельный модуль со всем необходимым оборудованием с корпусом из цельного стеклопластика. Особое внимание уделено санитарии и противопожарной безопасности.