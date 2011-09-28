«Аэросвит» и бортпроводники компании договорились продолжить переговоры

Администрация авиакомпании "АэроСвит" продолжает диалог с бортпроводниками. Стороны достигли договоренности о приостановке решения о начале забастовки с 00:01 28 сентября и намерены в среду продолжить переговоры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, позиция руководства "АэроСвита" неизменна: большинство требований профсоюза, прежде всего бытового и производственного характера, а также часть финансовых претензий – удовлетворены, оснований для забастовки нет.

Как отмечается в сообщении, предметом обсуждения остается механизм решения ряда финансовых проблем, возникших вследствие кризиса в авиатранспортной отрасли 2008-2009 гг. "В этот период ни одно предприятие страны не могло себе позволить выполнение в полном объеме социальных обязательств перед своими сотрудниками, взятых на себя в докризисное время – в период экономического роста", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, администрация не отказывается от компенсации этих выплат, однако предлагает осуществить их по согласованному с профсоюзами графику. Руководство "АэроСвита" намерено достичь по данному вопросу компромисса с коллективом бортпроводников и не допустить срыва программы полетов авиакомпании.

В то же время, администрация авиакомпании считает неконструктивной позицию отдельных профсоюзных лидеров, настаивающих на выплате возникшей задолженности в оплате труда одномоментно. "При этом речь идет о долгах не по текущей зарплате, а лишь по ряду доплат и компенсаций в предыдущие годы", - отмечают в компании.

По данным "АэроСвита", нынешний уровень оплаты труда бортпроводников на сегодняшний день в 2-3,5 раза превышает среднюю заработную плату наемного персонала в Украине.

Напомним, конференция бортпроводников авиакомпании «АэроСвит» (Киев) 9 сентября приняла решение начать забастовку в 00.00 28 сентября с целью решения коллективного трудового спора, зарегистрированного еще в феврале т.г.

По данным бортпроводников, авиакомпания в полном объеме выполнила лишь 1 требование из 9. В свою очередь, по информации «АэроСвита», «большинство позиций, включенных в перечень претензий бортпроводников, это либо решенные проблемы, либо находящиеся в стадии обсуждения и подготовки документов». В компании отмечали, что, как и в случае с недавней акцией протеста пилотов, «кто-то извне манипулирует профсоюзными активистами авиакомпании».

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2011 г. состоялась акция протеста пилотов самолетов «Боинг-737» компании «АэроСвит», из-за чего в первой половине дня не были своевременно отправлены до 5% рейсов "АэроСвита". В частности, профсоюз "Лига Линейных пилотов" выступил с требованием, в частности, индексации выплат, выплаты задолженности. По результатам переговоров авиакомпанией был подписан меморандум о выплате задолженности за июнь, задолженности по выслуге лет за 2008-2009 гг., задолженности, связанной с оплатой труда вторых пилотов «Боинг-737».