Железнодорожные маркетологи совершенствуют работу железных дорог

21-22 сентября 2011 года в г. Одесса (Одесская железная дорога) прошло совещание железнодорожных маркетологов на тему «Совершенствование организации маркетинговой деятельности на железных дорогах Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Заседание проводил заместитель начальника главного коммерческого управления Андрей МИРОШНИКОВ. По его словам, решающим фактором успешной работы на рынке транспортных услуг является оперативное и адекватное принятие эффективных стратегических решений. Сейчас маркетинговая структура является частью производственной системы и тесно интегрирована в бизнес-процессы железной дороги.

«Основными задачами, которые встают перед железнодорожными маркетологами является расширение коммерческой деятельности, совершенствование планирования, удовлетворение потребностей клиентов, обеспечение устойчивого спроса на железнодорожные услуги, подготовка профессиональных кадров для работы в маркетинговых структурах железных дорог Украины», - сообщил А.МИРОШНИКОВ.

На семинар были приглашены ученые-железнодорожники, специалисты - маркетологи из железных дорог Российской Федерации и Казахстана. Российские коллеги поделились опытом по повышению оптимизации грузовых перевозок, повышению использования парка подвижного состава, осуществлению комплексных услуг (перевозка + перевалка в порту), заключению с крупными грузовладельцами долгосрочных контрактов.