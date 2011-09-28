Транспортники обсуждают в Одессе развитие контейнерных перевозок Транссибирской магистралью

Сегодня, 28 сентября, в Одессе началось двухдневное ХХ пленарное заседание Международной ассоциации «Координационный совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци», на заседании планируется обсудить перспективы развития контейнерных перевозок между странами Европы, СНГ, Балтии, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона с использованием Транссибирской магистрали, вопросы гармонизации международных процедур оформления перевозок грузов и др.

В заседании принимают участие более 200 членов КСТП и представителей из 24 стран.

В частности, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ в приветственной речи проинформировал о перспективах развития железнодорожного транспорта в Украине, в частности, отметил важность продолжения электрификации путей, что в значительной степени влияет на уменьшение себестоимости перевозок. По его словам, в ближайшие пять лет на украинских железных дорогах будет электрифицировано 4,5 тыс. километров путей.

Министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН акцентировал внимание участников мероприятия на новых проектах по развитию международных грузоперевозок. По его словам, российские железнодорожники сегодня работают над сокращением времени следования груза до пункта назначения через Транссибирскую магистраль. В среднем груз находится в пути 10 суток, а в перспективе будет внедрен проект «Транссиб за 7 суток», что позволит повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта по сравнению с морским.

Президент ОАО «РЖД», председатель КСТП Владимир ЯКУНИН рассказал о росте объемов контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали. В частности, в 2010 году по Транссибу перевезено в международном сообщении 360 тыс. 20-футовых контейнеров, что на 36% больше, чем в 2009-м. В первом полугодии текущего года перевезено 219,5 тыс. 20-футовых контейнеров, что превышает показатель за соответствующий период прошлого года на 52%.

Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК отметил, что развитие международных перевозок в направлении Транссиба будет способствовать росту контейнерных перевозок и поездов комбинированного транспорта. «Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу в кратчайшие сроки повысить эффективность перевозок железнодорожным транспортом, модернизировать инфраструктуру и улучшать качество обслуживания клиентов», - отметил В. КОЗАК.

Справка УНИАН. Координационный совет по Транссибирским перевозкам - некоммерческая транспортная международная ассоциация, основанная в 1997 году Министерством путей сообщения РФ (с 2003 года после реорганизации - ОАО «Российские железные дороги»), Ассоциацией европейских Транссибирских операторов, Корейской Ассоциацией международных грузовых экспедиторов.

Цель КСТП - привлечение транзитных внешнеторговых грузов на Транссибирский маршрут, а также координация деятельности участников перевозок грузов по Транссибирскому маршруту в международном сообщении для обеспечения высококачественной доставки грузов и развития экономических отношений между странами Юго-Восточной Азии, Дальнего и Ближнего Востока, Средней Азии и Европы с использованием инфраструктуры российских железных дорог. Согласно Уставу КСТП, председателем Совета на постоянной основе является президент ОАО «Российские железные дороги», заместителями председателя - президенты экспедиторских ассоциаций России, Европы, Республики Корея, Японии, входящие в состав КСТП.

Транссибирская железнодорожная магистраль — железная дорога через Евразию, соединяющая Москву и крупнейшие восточно-сибирские и дальневосточные промышленные города России. Длина магистрали 9288,2 км — это самая длинная железная дорога в мире. В 2002 году завершена её полная электрификация. В настоящее время Транссиб соединяет Европейскую часть, Урал, Сибирь и Дальний Восток России, а также железнодорожные выходы в Европу с одной стороны, с тихоокеанскими портами и железнодорожными выходами в Азию.

Технические возможности Транссиба позволяют перевозить по нему до 100 млн. тонн грузов в год.