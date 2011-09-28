Министры транспорта Украины и России подписали в Одессе ряд документов

Сегодня в одесской гостинице «Лондонская» вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ и министр транспорта Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН, принимающие участие в Х пленарном заседании Подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии, подписали ряд важных двусторонних документов.

В частности, подписаны Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере транспортной безопасности, Протокол Х заседания Подкомиссии по вопросам транспорта, межведомственный Протокол о сотрудничестве в морском и авиационном поиске и спасении на Черном и Азовском морях, а также актуализированный План мероприятий по реализации Концепции интеграции транспортных систем Украины и РФ на период 2011-2014 годов.

Комментируя подписанные документы, И.ЛЕВИТИН отметил, что “Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве Министерства инфраструктуры Украины и Министерства транспорта РФ в сфере транспортной безопасности подтверждает сотрудничество тех структур, которые будут заниматься непосредственно спасанием людей на море и в воздушном пространстве. Что касается взаимодействия органов транспортной безопасности, то достигнуты договоренности в сфере антитеррористической защиты транспорта. В этом документе мы отработали механизм взаимодействия при перевозках из России в Украину и обратно, а также защиту грузов и пассажиров».

«Вы же знаете, - добавил И.ЛЕВИТИН, - что в России принят федеральный закон по вопросам транспортной безопасности. Сейчас мы готовим кадры специалистов и договорились с Борисом Викторовичем (КОЛЕСНИКОВЫМ - УНИАН) делиться опытом работы по этому достаточно важному вопросу».

Б.КОЛЕСНИКОВ и И.ЛЕВИТИН также принимают участие в работе ХХ пленарного заседания Координационного совета по транссибирским перевозкам, где оба министра выступили со вступительными речами и по итогам которого 29 сентября также будет подписан протокол.

Участников «одесского» заседания Координационного совета по транссибирским перевозкам приветствовал также гендиректор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, с докладом перед транспортниками многих стран-участников Международной ассоциации КСТП выступил также начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци».