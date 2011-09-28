Попов не исключает, что электричка от Киева до Борисполя будет уже к Евро-2012

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ не исключает, что скоростную электричку от Киева до аэропорта «Борисполь» смогут запустить уже к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время круглого стола по обсуждению вопросов развития транспортной инфраструктуры столицы в рамках проекта Стратегии развития Киева до 2025 года, организованного, в частности, КГГА и Институтом Горшенина.

“Что касается сообщения Борисполь-Киев, то этот проект рассматривается. Он возможен для реализации за короткий период времени, даже, возможно, в ближайшие сроки, возможно, даже к Евро. Он будет реализован быстро, поскольку будет задействована уже существующая железная дорога”, - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, занимается этим проектом и является организатором соответствующих работ Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами, которое возглавляет Владислав КАСЬКИВ.

“Я знаю, что ведутся переговоры относительно польского финансирования данного проекта”, - добавил А.ПОПОВ.

Подвижной состав для этих пассажироперевозок, по его мнению, может обеспечить отечественный завод: “Сейчас такие локомотивы могут выпускаться на Крюковском вагоностроительном заводе”.