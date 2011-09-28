Железнодорожники максимально упростили условия передвижения грузов - Козак

Железнодорожники Украины максимально упростили условия передвижения грузов по стране.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», об этом сегодня, 28 сентября, сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК на ХХ пленарном заседании Международной ассоциации «Координационный Совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП).

«Украина уже стопроцентно перешла на электронный перевозочный документ, электронную цифровую подпись. Теперь - задача выйти с этими наработками на международный уровень, чтобы предоставлять высокий уровень сервиса на международном уровне. Что касается работы по упрощению процедур оформления на таможне - будем и дальше работать с Таможенной службой», - сказал он.

По его словам, украинская железная дорога способна обеспечить перевозку грузов в заявленные клиентами сроки, нести полную ответственность за сохранность грузов и готова прорабатывать увеличение транзитных потоков.

«Украина, как и Россия, настроена полностью использовать свой транзитный потенциал. У нас есть развитая инфраструктура, порты, компактная территория... Сегодня мы вкладываем средства в модернизацию инфраструктуры, распределение грузовых и пассажирских потоков, электрификацию, техническое переоснащение тягового подвижного состава. Наша главная цель - восстановление доверия к железной дороге и вывода железнодорожного транспорта на новый уровень конкурентоспособности. Для этого мы внедряем новые технологии, новое качество сервисного обслуживания, индивидуально работаем с клиентами, например, в вопросах перехода на электронный перевозочный документ и электронную цифровую подпись. Конкурентоспособность железной дороги и доверие к нам, как к перевозчикам - вопрос номер один организации работы с грузоотправителями и грузополучателями», - заявил В.КОЗАК.

По его словам, создание оптимальных условий, простота оформления грузов железнодорожным транспортом - это те новации, которые украинские железнодорожники вместе с коллегами готовы предложить бизнесу. «Преимущества здесь очевидны - увеличение объемов перевозок, соответственно увеличение доходов железнодорожного транспорта, увеличение поступлений в бюджет и дальнейшее развитие отрасли - это общая цель и задача для всех участников проектов международных перевозок», - сказал глава отрасли.

Также он отметил, что украинская железная дорога готова быть надежным, предсказуемым и стабильным партнером в перевозках грузов, готова предлагать комплексные мультимодальные схемы доставки « под ключ ». «Относительно перспектив - они здесь есть и всегда будут, так как транзитный потенциал Украины - это то, что дано нам объективно. И наша общая задача - максимально использовать наше географическое положение для налаживания оптимальной работы с клиентами», - сказал он.