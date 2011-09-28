В Киеве 4 октября откроют очередной участок городской электрички, которая соединит 14 станций

4 октября состоится открытие очередного этапа кольцевой городской электрички в Киеве, которая соединит 14 станций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время круглого стола по обсуждению вопроса развития транспортной инфраструктуры в рамках проекта Стратегии развития Киева до 2025 года, организованного КГГА и Институтом Горшенина.

“Очень важный проект, реализуемый уже сегодня – 4 октября будет его открытие – это кольцевая электричка. 50 км железной дороги. 10 локомотивов, которые в настоящее время реконструированы и выйдут на линии. И за 50 минут можно добраться до любой станции по кольцу”, - подчеркнул А.ПОПОВ.

По его словам, движение будет организовано в двух направлениях: “По часовой стрелкой и против. И это пересечение со всеми линиями метрополитена и основными направлениями общественного транспорта. Ожидается, что пассажиропоток на начальном этапе будет составлять примерно 40 тыс. людей”.

Он выразил надежду, что проект и в дальнейшем будет развиваться и что линия будет завоевывать популярность у киевлян и приезжих.

“Мы меняем маршруты общественного транспорта с целью подвозки людей к этой кольцевой дороге. В том числе и ради тех людей, которые приезжают в город утром и уезжают вечером”, - прокомментировал председатель КГГА.

Он напомнил, что в дальнейшем планируется, что электричка соединит 18 посадочных станций.

“Подвижной состав – это реконструированные вагоны электрички, которые эксплуатировались на пригородных маршрутах, но в настоящее время реконструированы под городскую электричку. Занимался этим Укржелдортранс. Сначала пустят 10 таких локомотивов. Но в будущем мы планируем иметь другой локомотив”, - подчеркнул А.ПОПОВ.

По его словам, на работы по реконструкции существовавшей железной дороги, которая теперь будет использоваться для городской электрички, а также на прокладку дополнительных новых участков линии, замене контактной сети было использовано около 100 млн. грн. Еще 80 млн. грн. обошелся подвижной состав.

“Что касается перспективы развития, то это будет зависеть от популярности электрички”, - отметил председатель КГГА.

Справка УНИАН. Проект «Городская электричка» запущен в сентябре 2009 года, он соединил в Киеве станции «Троещина-Киев-Петровка». К сентябрю этого года предусматривалось, что линия будет обслуживать 12 станций: «Дарница», «Левобережная», «Троещина», «Киев-Петровка», «Сырец», «Рубежевская», «Борщаговка», «Киев-Волынский», «Кардачи», «Киев-Пассажирский», «Выдубычи» и «Левый берег», которые составляют Северное кольцо.

На втором этапе предусматривалось открытие на линии еще 7 станций: «Киевская Русановка», «Отрадный», «Киев-Днепровский», «Оболонь», «Зенит», «Вышгородска» и «Лыбидская» - Южное кольцо. Вторую очередь планируется запустить к ма 2012 года.

Длина полного кольца будет составлять 50,8 км. Ориентировочный объем перевозок Северным кольцом - 48,2 тыс. пас. в сутки, Южным – 63,45 тыс. пас. Стоимость проезда будет составлять от 2 до 3 грн.

16 сентября т.г. Юго-западная железная дорога информировала, что подготовила 13 станций для работы «городской электрички».