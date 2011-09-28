Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ обещает “легкое метро” на Троещину через 3 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА сказал сегодня во время круглого стола по обсуждению вопросов развития транспортной инфраструктуры столицы в рамках проекта Стратегии развития Киева до 2025 года, организованного КГГА и Институтом Горшенина.

По словам А.ПОПОВА, сейчас фактически ведется строительство метрополитена на Троещину.

«Мы договорились с конструкторами Крюковского вагоностроительного завода, что они проработают вопрос строительства в Киеве «легкого метро». Реализация этого проекта позволит жителям Троещины уже через 3 года иметь наземное «метро», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Председатель КГГА, ссылаясь на данные специалистов, отметил, что на реализацию проекта по строительству линии метро на Троещине уйдет в целом около 5 лет. “Но мы реально обсуждаем начало его реализации уже со следующего года. Хотя в принципе можно утверждать, что строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода – это уже строительство метрополитена. Потому что первый этаж этого перехода – это линия метро”, - продолжил А.ПОПОВ.

По его словам, строительство этого мостового перехода является проектом, который наиболее скоро будет реализован в столице. “Для его завершения, строительства дороги с выходом на Троещину – нужно около 3 млрд. грн. Это то, что мы намерены сделать до конца следующего года”, - сказал руководитель горгосадминистрации.

Он между тем напомнил, что до конца этого года будет открыта новая станция метро «Выставочный центр», что продолжит Куреневско-Красноармейскую линию, а в планах – открытие в следующем году еще двух станций в направлении Теремков.