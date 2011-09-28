В 2012 году начнется строительство автобана Киев-Днепропетровск

В 2012 году в Черкасской области начнется строительство автобана "Киев-Днепропетровск".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации со ссылкой на главу Черкасской ОГА Сергея ТУЛУБА.

По его словам, в Госбюджете-2012 будут заложены деньги на ремонт моста через Днепр в районе Черкасс и на строительство автобана "Киев-Днепропетровск" через Канев и Черкассы.

В бюджете следующего года будут заложены средства на строительство автобана «Киев-Днепропетровск» через Канев и Черкассы по правому берегу Днепра, и на капитальный ремонт моста через Днепр. По словам губернатора Черкасской области, есть заверения руководителей Правительства, что предложения Черкасской облгосадминистрации обязательно будут учтены в рамках бюджетного финансирования. Строительство этих объектов будет начато уже в 2012 году. Это такие объекты, как строительство автобана по правому берегу Днепра через Киев, Канев, Черкассы, Днепропетровск, а также капитальный ремонт моста через Днепр.