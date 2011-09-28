На средства приема сигналов цифрового телерадиовещания выделят более 350 млн. грн.

В следующем году на обеспечение населения средствами принятия сигналов цифрового телерадиовещания будет выделено более 350 млн. гривен.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сказал на брифинге председатель Нацсовета Владимир МАНЖОСОВ.

Он подчеркнул, что в следующем году государство позаботится о том, чтобы часть украинских граждан из малообеспеченных слоев населения не осталась без доступа к самому распространенному виду получения информации – телевизионному.

В.МАНЖОСОВ сообщил, что соответствующая строка расходов заложена в проект Государственного бюджета Украины. Предусматривается, что на обеспечение населения средствами принятия сигналов цифрового телерадиовещания будет выделено 350 млн. 120,0 тыс. грн. Распорядителем этих средств станет Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины. «Надеемся, что соответствующая строка расходов не исчезнет при окончательном принятии Государственного бюджета Украины на 2012 год», – подытожил он.