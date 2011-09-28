Колесников рассчитывает упростить таможенный контроль на направлении Харьков-Москва

Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ рассчитывает упростить таможенно-пограничный контроль также на направлении Харьков-Москва. Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ во время Х заседания Подкомиссии по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии, которое состоялось сегодня, 28 сентября 2011 года, в Одессе.

«Одним из перспективных совместных проектов может стать работа по созданию более комфортных условий для перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Для этого нужно продолжить работу по упрощению погранично-таможенного контроля на все поезда Киев-Москва, а также на поезда, следующие в других направлениях. Украинская сторона, кроме упрощенного контроля на всех поездах, следующих по маршруту Киев-Москва, предлагает ввести аналогичный контроль на направлении Харьков-Москва», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Кроме того, к зимней Олимпиаде 2014 года и чемпионату мира по футболу 2018 года Мининфраструктуры также инициирует введение безостановочного пассажирского железнодорожного сообщения на маршруте Москва-Курск-Харьков-Лозовая-Илловайск-Ростов-Адлер. Следовательно, будет сокращено время в пути, а также за счет оптимизации погранично-таможенных процедур возрастет пропускная способность.