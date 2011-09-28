Информация о массовых увольнениях не соответствует действительности - "Укртелеком"

Информация, которая в последнее время распространяется в СМИ, относительно массовых освобождений работников «Укртелекома» и относительно нарушения новым владельцем инвестиционных обязательств не отвечает действительности. Об этом говорится в официальном заявлении компании, поступившем в УНИАН.

Как отмечается в заявлении, «Укртелеком» «работает исключительно в правовом поле». Как и любой другой современный оператор телекоммуникаций, для содействия повышению производительности труда и увеличению прибыли компания постоянно внедряет новые технологии, автоматизирует производственные процессы, унифицирует и централизует управленческие функции. Как следствие создаются новые рабочие места, а у определенных категорий персонала уменьшается объем выполняемых работ, появляются непродуктивные рабочие места.

Следует заметить, что администрация компании всегда максимально корректно подходила к решению вопросов обновления кадрового потенциала в условиях модернизации технологий связи. Неминуемый процесс оптимизации персонала длится уже в течение почти десяти лет и сегодня ситуация ничем не отличается от предыдущих лет.

Со времени принятия Закона Украины «Об особенностях приватизации ОАО «Укртелеком» (в 2000 году) и до сих пор общество, в соответствии с законодательными актами, не применяет при освобождении персоналу п.1 ст.40 Кодекса Законов о труде Украины (сокращение персонала). Как и раньше, в результате внедрения новейших технологий у некоторых работников сокращается объем выполняемых работ и время, которое тратится на их выполнение. Именно поэтому общество предлагает таким работникам продлить работу в компании на специальных условиях, то есть при неполной загруженности рабочего дня, с пропорциональной оплатой труда. Но в любом случае такой размер заработной платы не является и не будет меньше от минимальной, размер которой определен законодательными актами Украины.

При этом, чтобы отвечать требованиям работы в современной телекоммуникационной компании, персонал общества имеет возможность повышать квалификацию или овладеть профессией, востребованной на рынке труда, в корпоративном Центре последипломного образования компании.

Кроме того, в случае отсутствия функций, которые обеспечивают полную загруженность работников в течение рабочего дня, компания длительное время предлагала привлекательные материальные условия освобождения по соглашению сторон с выплатой выходного пособия, размер которого зависел от общего стажа работы работника в обществе. Так, например, например, за последние пять лет на выплату таких компенсаций «Укртелеком» потратил свыше 280 млн. грн.

Социальные гарантии работников компании изложены в Коллективном договоре общества на 2011-2014 года, условия которого никоим образом не ограничивают социальные права работников. Более того, отмеченный договор содержит дополнительный перечень непредвиденных законодательными актами Украины трудовых и социально-бытовых льгот.

Справка УНИАН. По состоянию на начало 2008 года в «Укртелекоме» насчитывалось более 102 тыс. сотрудников, по состоянию на 30.06.2011 года – более 69 тыс.

Компания «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания также предоставляет услуги мобильной связи. Общий объем доходов компании (с НДС) от всех видов деятельности за 1 полугодие 2011 года составил 4124,7 млн. грн. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 170 физическим и юридическим лицам.