УЗ связывает развитие международных перевозок с контейнерным и комбинированным транспортом

Развитие международных железнодорожных перевозок в направлении российского «Транссиба» руководство «Укрзализныци» связывает прежде всего с развитием контейнерных перевозок и поездов комбинированного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир ИВАЩУК, выступая сегодня на ХХ пленарном заседании Международной ассоциации «Координационный совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП).

«На базе государственного центра транспортного сервиса «Лиски» созданы логистические центры с единой системой функционирования железнодорожного и автомобильного транспорта. Благодаря современному информационному обеспечению железнодорожных перевозок их конкурентная способность существенно повысилась. Именно внедрение информационных технологий и электронного документооборота резко сократило сроки проведения таможенных процедур», - сообщил он.

Как подчеркнул В.ИВАЩУК, первым этапом сокращения процедур стало Соглашение об электронном обмене данными в международном железнодорожном грузовом сообщении, подписанное «Укрзализныцей» с соседними железнодорожными администрациями. Документом предусмотрена технология предварительной передачи данных о подходе отправленных грузов, что позволило наладить слаженную работу структур «Укрзализныци» с ОАО «Российские железные дороги». Как заверил В.ИВАЩУК, полнота информации практически доведена до 100 процентов. «Заключено также трехстороннее Соглашение об информационном обмене данными при перевозке грузов между «Укрзализныцей», ОАО «Российские железные дороги» и АО «Казахстантемиржолы», а также подобное взаимовыгодное соглашение с Белорусской железной дорогой», - сказал он.

Комментируя по просьбе УНИАН перспективы расширения, в частности, украинско-российского транспортного сотрудничества, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ констатировал, что «Укрзализныця» и украинские морские торговые порты являются частью транзитного маршрута «Транссиба». Поэтому Украина, прежде всего, концентрирует усилия на электрификации своих участков железнодорожных путей ради обеспечения скоростного движения, а также модернизации морских портов для увеличения объемов контейнерных и других перевозок в направлении транссибирского маршрута.

В свою очередь, министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН акцентировал внимание журналистов на «необходимости консолидации усилий портовиков на юге России и Украины, поскольку это связанные вопросы – железнодорожные, автомобильные и взаимодействие морских портов». Он уточнил, что объемы перевалки грузов в морских портах России уже превысили уровень «советского периода».

29 сентября участники заседания Международной ассоциации «Координационный совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП) намерены подписать Протокол №20/2011, проект которого сейчас проходит согласование партнерами по транспортному маршруту.

Напомним, сегодня в Одессе началось двухдневное ХХ пленарное заседание Международной ассоциации КСТП, где обсуждаются перспективы развития контейнерных перевозок между странами Европы, СНГ, Балтии, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона с использованием Транссибирской магистрали, а также вопросы гармонизации международных процедур оформления перевозок грузов и др. В заседании принимают участие более 200 членов КСТП и представителей фирм из 24 стран.