Специалисты советуют консолидировать транспорт Киева у единого оператора

Специалисты советуют властям Киева консолидировать управление транспортом у единого оператора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на круглом столе по проблемам транспортной сферы Киева, организованном Киевской городской госадминистрацией и Институтом Горшенина, заявили: старший менеджер проектов, представитель Фонда «Эффективное управление» Игорь ГОНЧАРЕНКО и руководитель проекта по разработке Стратегии развития Киева на период до 2025 года, представитель компании BCG Сергей ПЕРЕПЕЧКА.

«Если мы говорим о каких-то первых шагах, которые должны быть сделаны в сфере общественного транспорта – это консолидация управления транспортом. Пример того же Будапешта, Мадрида, Рио-де-Жанейро показывает, что когда создавались единые органы, которые занимались управлением либо регулированием, консолидацией всей транспортной системы, то оптимизация работы общественного транспорта резко увеличивалась", - рассказал И.ГОНЧАРЕНКО. Так, по его словам, происходило исключение лишних маршрутов, которые накладывались один на другой, оптимально выбирались поставщики услуг, предъявлялись строгие требования к качеству предоставляемых услуг.

С.ПЕРЕПЕЧКА в свою очередь подчеркнул важность аспекта: «Необходимо менять систему управления в том плане, что создавать единую управляющую компанию для оптимизации управления транспортным потоком и управления структурой доходов, затрат в транспорте. Это повлечет большую координацию и более качественные услуги». Он отметил, что существуют три модели координации управления транспортом и наиболее распространенная - модель муниципального оператора, на втором месте - более сложная французско-скандинавская модель, где увеличивается роль частных операторов. Для Киева, по словам С.ПЕРЕПЕЧКИ, сейчас приемлем первый вариант.

Также он посоветовал обратить внимание на развитие альтернативных видов транспорта в столице, в частности велотранспорта и такси.

«В Лондоне на сегодня 40% населения передвигаются на частном транспорте, 40% - на общественном и 20% добираются на работу либо пешком, либо на велосипеде. Такую целевую разбивку можно было бы в том числе принять и в Киеве, как целевую точку развития транспорта в городе», - отметил С.ПЕРЕПЕЧКА. По его данным, на сегодня в Киеве доля перевозок общественным транспортом на уровне 55% (в 2005 г – 80%). Опрос общественности, по словам представителя BCG показал, что 75% опрошенных киевлян готовы передвигаться по городу общественным транспортом, если он будет с соответствующими комфортными условиями и по доступным тарифам. В тоже время, он не считает правильным пытаться обеспечить такое количество пассажироперевозок именно муниципальным транспортом и считает, что этот показатель должен находиться между 50%-40%.

Удержать же уровень общественных перевозок на этой отметке, чтоб он не падал, чтоб не допускать увеличение пользования собственным транспортом, что загружает улицы и создает пробки, нужно будет специальными мероприятиями. В частности, в первую очередь, обеспечением тех же качественных услуг по доступной оплате.