ЮЖД в октябре изменит график поездов на Лозовском узле

В октябре начнется внедрение скоростного движения на Лозовском железнодорожном узле Южной железной дороги, в связи с чем график движения поездов будет изменен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

В частности, работы будут проводиться с 3 октября по 5 ноября текущего года.

Для организации скоростного пассажирского движения 160 км/ч на участке Казачья Лопань - Харьков - Лозовая будет проведен ряд работ по электроснабжению, сигнализации и связи и др. На станции Лозовая будут выполняться работы по модернизации пути, переустройству путевого развития, реконструкции тяговой подстанции.

Кроме того, на станции будут проведены работы по организации стыковки переменного и постоянного тягового тока.

В связи с проведением указанных ремонтных работ с 3 октября по 5 ноября 2011 года будет отменено движение поездов № 819 Харьков-Запорожье и № 803 Харьков-Днепропетровск.

Кроме того, в указанный период будет изменен график движения следующих поездов:

поезд № 81 Харьков-Симферополь будет отправляться в 21:40 вместо 21:20; № 82 Харьков-Симферополь - в 21:25 вместо 22:30; № 8 Севастополь-Санкт-Петербург - в 21:00 вместо 21:55; № 16 Днепропетровск-Москва-в 13:52 вместо 14:15; № 68 Симферополь-Москва - в 11:37 вместо 12:12; № 100 Симферополь-Минск - в 12:55 вместо 13:35.

Курсировать без захода на станцию Лозовая будут следующие поезда: № 73 Москва-Кривой Рог-Москва - с 3 октября по 5 ноября (отправлением в 8:25); № 7 Санкт-Петербург-Севастополь - с 3 октября по 5 ноября (отправлением в 17:30); № 15 Москва-Днепропетровск - с 4 октября по 5 ноября (отправлением в 2:37); № 17 Москва-Севастополь - с 3 октября по 4 ноября (отправлением в 23:10); № 65 Москва-Николаев - с 4 октября по 6 ноября (отправлением в 7:40); № 207 Москва-Симферополь - с 3 октября по 25 октября (отправлением в 4:37); № 67 Москва-Симферополь - с 5 октября по 6 ноября (отправлением в 3:47); № 97 Москва-Керчь-Феодосия - с 6 октября по 4 ноября (отправление в 4:05).