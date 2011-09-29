Попов поручил разработать документацию по обустройству двух развязок на дороге Киев-Чоп

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил разработать в этом году проектно-сметную документацию по обустройству двух транспортных развязок в разных уровнях на автомобильной дороге Киев-Чоп.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом говорится в соответствующих распоряжениях А.ПОПОВА.

Построить развязки должны в 2012-2013 гг. в пределах Киева – на км 15+668 и 20+029.

Строительство будет проходить согласно Государственной программе развития автомобильных дорог общего пользования и в рамках подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Обустройство развязок будет происходить за счет государственного бюджета, а заказчиком работ выступит Служба автомобильных дорог в Киевской области.