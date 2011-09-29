7 ноября из Харькова открывается прямой авиарейс «Харьков – Тель-Авив»

Из Международного аэропорта «Харьков» 7 ноября открывается прямой авиарейс «Харьков – Тель-Авив».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе аэропорта, соответствующая договоренность достигнута между компанией-оператором аэропорта «Нью Системс АМ» (входит в группу DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО), авиаперевозчиком «Международные авиалинии Украины», а также организатором и заказчиком рейса туроператором «Туристическое агентство Алевтины Бронниковой».

Рейсы будут осуществляться самолетами Боинг 737-800.

До конца текущего года вылет из Харькова будет осуществляться 1 раз в неделю по понедельникам в 6.00. Обратный рейс из Тель-Авива в Харьков будет вылетать по понедельникам в 9.10. Расписание полетов на 2012 год в настоящее время находится в разработке.

Пассажиры рейса «Харьков – Тель-Авив – Харьков» смогут пользоваться услугами VIP-терминала, который 26 сентября 2011 года после реставрационных работ был открыт при участии президент УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ.

Напомним, что расширение географии прямого авиационного сообщения Международного аэропорта «Харьков» проходит в рамках программы развития воздушных ворот Слобожанщины. Эта программа позволяет реализовывать заявленный инвестором и куратором объекта А.ЯРОСЛАВСКИМ курс на расширение авиасообщений между Харьковом и наиболее популярными среди харьковчан курортами и ключевыми европейскими городами. В соответствии с данной программой, только в текущем году было налажено регулярное сообщение между Харьковом и Дубаи (ОАЭ), Батуми (Грузия), Киевом (аэропорт Жуляны), возобновлен регулярный рейс «Харьков – Ереван».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) основана в 1992 году и на сегодняшний день является ведущей авиакомпанией Украины. Основное направление деятельности МАУ – осуществление пассажирских и грузовых перевозок. Компания владеет 19 самолетами «Боинг-737» различных модификаций. 100% акций авиакомпании принадлежат частным лицам. МАУ предлагают более 3000 направлений перелетов и выполняют свыше 500 рейсов в неделю.

Международный аэропорт «Харьков» – один из важнейших объектов города, который реконструируется в рамках подготовки к Евро-2012. Проект реконструкции аэропорта реализует компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, владелец – известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, президент ФК «Металлист» А.ЯРОСЛАВСКИЙ). Проект реконструкции аэровокзальной части Международного аэропорта «Харьков» включает в себя строительство нового и временного терминалов, реставрацию существующего терминала и аэродромного комплекса, благоустройство прилегающей территории. Реконструкция осуществляется в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в проект составляет 97,2 млн. долл. Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса, включая строительство новой взлетно-посадочной полосы, составляет 125,8 млн. долл.