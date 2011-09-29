«Укрзализныця» и РЖД обсудили меры по повышению скорости и комфорта пассажирских перевозок

Руководство «Укрзализныци» и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на встрече в Одессе 28 сентября обсудили ряд конкретных мер для повышения скорости и уровня комфорта пассажирских перевозок.

Об этом УНИАН сообщил пресс-центр «Укрзализныци».

«Министры Украины и России удовлетворены итогами проделанной работы. В частности, был обсужден ряд вопросов, касающихся модернизации инфраструктуры для увеличения скорости поездов. Определено, что стык Казачья Лопань будет исключительно пассажирским и скорость поездов повысится до 160 км\\ч. Также мы рассмотрели вопросы, касающиеся прибытия поезда Киев-Москва до Ленинградского вокзала, чтобы наши пассажиры могли пересесть на скоростной поезд "Сапсан" сообщением Москва-Санкт-Петербург», - прокомментировал подробности и детали договоренностей генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

Он также сообщил, что был поднят вопрос внедрения новых технологий, поскольку Украина уже на 100% перешла на электронный грузовой документ и электронную подпись, чтобы эти системы согласованно развивались на международном уровне с Россией и Беларусью. «Конечно, есть вопросы над которыми еще нужно работать. В свою очередь, я и Владимир ЯКУНИН (президент РЖД - УНИАН) обратились к своим министрам, чтобы на уровне правительства решать вопрос таможни, именно эти проблемы не дают нам возможности увеличивать объемы транзитных перевозок, а также импорта и экспорта», - заявил генеральный директор «Укрзализныци».

Напомним, в Одессе 28 сентября 2011 г. во время 10-го заседания Подкомиссии по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН и вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ подписали ряд документов о сотрудничестве в области транспорта, среди которых - актуализированный План мероприятий по реализации Концепции интеграции транспортных систем Украины и РФ на 2011-2014 гг.