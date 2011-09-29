Структурные подразделения ДЖД на 90% подготовлены к работе зимой

На сегодняшний день общая готовность структурных подразделений Донецкой железной дороги к работе в зимних условиях составляет 90%. Как сообщает пресс-служба ДЖД, для осуществления контроля за выполнением предзимних работ создан оперативный штаб. Установлен порядок комиссионного приема готовности к зиме объектов по отраслям хозяйств. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, находящиеся на балансе Донецкой железной дороги, уже полностью подготовлены к зимнему сезону.

Как отмечают на дороге, во всех отделениях предприятия проводятся мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойной и эффективной работы железнодорожного транспорта в зимние месяцы. Прежде всего, это подготовка котельных, очистка станционных путей, стрелочных переводов, текущий ремонт и утепление административных и служебных помещений, ремонт кровли, проверка отопительной и вентиляционной систем, системы тепло- и водоснабжения, ремонт компрессоров, снегоочистительной и снегоуборочной техники, устройств пневматической обдувки стрелок, а также приобретение спецобуви и спецодежды для работников железной дороги.

С учетом опыта работы в условиях низких температур и больших снегопадов особое внимание уделено ремонту и подготовке к зиме путевой техники, качеству ремонта подвижного состава. В хозяйстве электрификации и электроснабжения проводятся комплексные проверки состояния контактной сети.

В пассажирском хозяйстве ведется работа по проверке систем вентиляции, отопления и водоснабжения, проводится утепление вагонов. Все поездные бригады пройдут аттестацию по правилам эксплуатации систем отопления пассажирских вагонов в зимний период. Во всех структурных подразделениях создается зимний запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов, запасных частей и оборудования. Молодые специалисты, которые впервые будут работать в холода, закреплены за опытными наставниками и проходят специальное обучение.