«АэроСвит» рассчитывает сегодня подписать финальный меморандум с бортпроводниками

Авиакомпания «АэроСвит» рассчитывает сегодня подписать финальный меморандум по урегулированию спорных вопросов с бортпроводниками авиакомпании.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник генерального директора "АэроСвита" по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

«До конца дня стороны намерены подписать финальный меморандум по урегулированию всех спорных вопросов. Одним из пунктов меморандума будет полугодовой график погашения задолженности по оплате труда, возникшей в кризисные годы», - отметил он. Ориентировочная сумма задолженности, по данным авиакомпании, - около 9 млн. грн.

Кроме того, С.КУЦЫЙ сообщил, что еще 19 сентября авиакомпания подала иск в суд относительно легитимности забастовки бортпроводников, мотивируя это тем, что протестующая сторона не задействовала все инструменты для того, чтобы достигнуть компромисса. В связи с этим, бортпроводникам рекомендовано воздержаться от проведения акции до принятия судебного решения.

Напомним, конференция бортпроводников авиакомпании «АэроСвит» (г. Киев) 9 сентября приняла решение начать забастовку в 00.00 28 сентября с целью решения коллективного трудового спора, зарегистрированного еще в феврале т.г.

27 сентября администрация авиакомпании "АэроСвит" и бортпроводники достигли договоренности о приостановке решения о начале забастовки с 00:01 28 сентября и продолжении переговоров. Предметом обсуждения остается механизм решения ряда финансовых проблем, возникших вследствие кризиса в авиатранспортной отрасли в 2008-2009 гг. В авиакомпании сообщали, что администрация не отказывается от компенсации этих выплат, однако предлагает осуществить их по согласованному с профсоюзами графику. Вместе с тем, администрация авиакомпании считает неконструктивной позицию отдельных профсоюзных лидеров, настаивающих на выплате возникшей задолженности по оплате труда одномоментно.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2011 г. состоялась акция протеста пилотов самолетов «Боинг-737» компании «АэроСвит», из-за чего в первой половине дня не были своевременно отправлены до 5% рейсов "АэроСвита". Профсоюз "Лига Линейных пилотов" выступил с требованиями, в частности, индексации выплат, выплаты задолженности. По результатам переговоров авиакомпанией был подписан меморандум о выплате задолженности за июнь, задолженности по выслуге лет за 2008-2009 гг., задолженности, связанной с оплатой труда вторых пилотов «Боинг-737».