Тернопольский горсовет инициирует повышение цен на проезд в троллейбусах

Тернопольский городской совет инициирует повышение цен на проезд в троллейбусах на 20%, или 0,25 грн. – до 1,5 грн/поездка.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник городского управления транспорта Игорь МЕДИНСКИЙ, тарифы планируется повысить в связи с необходимостью стабилизации финансово-экономического состояния коммунального предприятия «Тернопольэлектротранс».

«На сегодня КП «Тернопольэлектротранс» работает убыточно, поскольку тариф 1,25 грн. не соответствует фактическим расходам предприятия на предоставление услуг по перевозке пассажиров городским электротранспортом. Экономически обоснованный тариф должен был бы составлять 1,58 грн., то есть из-за заниженных тарифов предприятие недополучило 1,673 млн. грн. Кроме этого, уровень возмещения расходов от перевозки льготников составляет лишь 77,1%. Предприятие за 8 месяцев получило 6,3 млн. грн., вместо необходимых 8,2 млн. грн.», – отметил И. МЕДИНСКИЙ.

По его словам, в тарифе, утвержденном в марте этого года, в полной мере не был учтен рост стоимости материальных ресурсов, горюче-смазочных материалов, размера минимальной заработной платы.

Следовательно, сейчас появилась потребность в пересмотре цен на поезд в троллейбусах.

В проекте, подготовленном на рассмотрение горисполкома, предусмотрено, что тариф вырастет с 1,25 грн. до 1,5 грн., а для студентов и учащихся – с 0,75 грн. до 1 грн.

Как сообщал УНИАН, с апреля 2011 года в Тернополе на 25% повысили тарифы на проезд в троллейбусах – с 1 грн. до 1,25 грн.

Справка УНИАН. Троллейбусный парк КП «Тернопольэлектротранс» составляет 59 единиц. Из них 54 прошли амортизационный срок и подлежат списанию. Снос подвижного состава составляет 91%.

За 8 месяцев 2011 года КП «Тернопольэлектротранс» перевезло 12,37 млн. пассажиров (на 5% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из которых 5,07 млн. платных (в т.ч. 771 тыс. учеников и студентов) и 7,3 млн. льготников.