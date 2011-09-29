Украина приветствует инициативу «Хюндай» о создании СП - Азаров

Украина приветствует инициативу корпорации «Хюндай» по созданию совместного предприятия в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с премьер-министром Республики Корея КИМ Хван Сиком.

«Мы приветствует инициативу корпорации «Хюндай» о создании совместного предприятия в Украине», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что Украина заинтересована сотрудничать с Кореей в области авиастроения.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с премьер-министром Кореи КИМ Хван Сиком пригласил Президента Республики Корея ЛИ Мен Бака посетить Украину с государственным визитом.