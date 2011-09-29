УЗ призывает ж\д администрации Евроазиатского континента к углублению партнерства

«Укрзализныця» призывает железнодорожные администрации Евроазиатского континента к углублению партнерства и сотрудничества на рынке грузоперевозок.

Как сообщает пресс-центр ведомства, об этом заявил начальник главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир ИВАЩУК в ходе ХХ пленарного заседания Международной ассоциации «Координационный совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП).

«Для успешного сотрудничества прежде необходимо совместно совершенствовать законодательную базу с целью упрощения процедуры оформления документов, внедрять прогрессивные технологии контроля за перемещением и доставкой грузов, упрощать процедуры, связанные с перемещением грузов через границу, развивать информационные технологии», - подчеркнул он.

Как напомнил В.ИВАЩУК, «Укрзализныця» инициирует внедрение электронной накладной при перевозках в международном грузовом сообщении, для чего необходимо осуществлять электронный обмен данными в объеме перевозочного документа с железнодорожными администрациями стран ЕС. Значительная работа по этому вопросу уже проведена с Польшей, Словакией и Венгрией. В течение 7 лет осуществляется такой электронный обмен с ОАО «РЖД». Кроме того, заключено трехстороннее соглашение об информационном обмене данными при перевозке грузов между "Укрзализныцей", ОАО «РЖД» и АО «НК «Казахстан темир жолы». Внедрение информационных технологий и электронного документооборота в международном сообщении будет способствовать ускорению пропуска грузов через границу и уменьшению времени на проведение таможенных процедур.

В.ИВАЩУК подчеркнул необходимость замены бумажных сопроводительных документов на электронные при грузовых перевозках в международном сообщении. Он напомнил, что за три месяца с начала внедрения электронного документооборота во внутреннем сообщении с использованием электронной накладной уже осуществляется 100% грузовых операций, переход на электронные сопроводительные документы - это следующий этап. При этом «Укрзализныця» предлагает все сопроводительные документы создавать в автоматизированных системах, а в электронном перевозочном документе указывать только ссылки на них. «Таким образом контролирующие органы смогут через свои автоматизированные системы проверить наличие разрешительных и других документов. Для этого необходимо провести большую работу по совершенствованию как внутренней нормативной базы, так и международной», - отметил начальник главного коммерческого управления «Укрзализныци».

Для углубления международного сотрудничества, по его словам, необходимо формировать благоприятный нормативно-правовой климат внутри каждого государства - транзитера, который бы согласовывался с международными правилами и конвенциями, а также требуется гибкое и прозрачное таможенное законодательство.

В.ИВАЩУК сообщил, что "Укрзализныця" совместно с Гостаможслужбой сейчас проводят работу для оформления в электронном виде грузовой таможенной декларации в режиме транзит в целях интеграции системы контроля за доставкой грузов с европейской системой NCTS. Уже проведен эксперимент с участием Литовской таможенной службы по оформлению двух электронных таможенных деклараций на грузы, перевозимые из Одесского морского торгового порта в Вильнюс поездом комбинированного транспорта «Викинг». Вторым этапом этого эксперимента будет распространение оформления транзитных деклараций в электронном виде на все железнодорожные пункты пропуска.