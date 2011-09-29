Украина предлагает Корее наладить прямое авиасообщение

Украина предлагает Южной Корее наладить прямое авиационное сообщение между Киевом и Сеулом.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением выступил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с премьер-министром Республики Корея КИМ Хван Сиком.

Он отметил необходимость более тесного сотрудничества в области культуры и туризма между двумя странами, и именно в этом контексте прямое авиасообщение могло бы содействовать такому развитию.

«Для того, чтобы были возможности для такого активного сотрудничества, на мой взгляд, пора бы договориться об открытии прямого авиарейса Сеул-Киев», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также выступил с предложением организовать дни культуры Украины в Южной Корее и Кореи в Украине.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ в ходе встречи с премьер-министром Кореи также заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Кореей в области авиастроения.