Украина заинтересована в создании СП с Кореей по производству поездов – Азаров
13:45, 29 сентября 2011Транспорт/Связь
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Украина заинтересована в создании на своей территории совместного предприятия с Кореей по производству поездов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с премьер-министром Республики Корея КИМ Хван Сиком.
Он отметил, что в 2012 году Украина планирует закупить в Корее 6 поездов.
«Но скажу откровенно, мы больше заинтересованы в создании совместных производств на территории Украины, поскольку сами располагаем соответствующими предприятиями, способными производить высокотехнологичные поезда», - сказал Н.АЗАРОВ.
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