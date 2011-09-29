Украина заинтересована в создании СП с Кореей по производству поездов – Азаров

13:45, 29 сентября 2011
Транспорт/Связь
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Украина заинтересована в создании на своей территории совместного предприятия с Кореей по производству поездов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с премьер-министром Республики Корея КИМ Хван Сиком.

Он отметил, что в 2012 году Украина планирует закупить в Корее 6 поездов.

«Но скажу откровенно, мы больше заинтересованы в создании совместных производств на территории Украины, поскольку сами располагаем соответствующими предприятиями, способными производить высокотехнологичные поезда», - сказал Н.АЗАРОВ.

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