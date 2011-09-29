УЗ до конца года рассчитывает внедрить электронный документооборот при транзитных перевозках

«Укрзализныця» до конца года рассчитывает внедрить практику электронного документооборота при транзитных перевозках.

Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом сказал генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК во время международной конференции ХХ пленарного заседания Международной ассоциации «Координационный Совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП).

«Еще летом 2011 года «Укрзализныця» перешла на 100-процентное использование электронного документооборота на внутренних перевозках и рассчитывает до конца года внедрить эту практику в перевозках транзитных грузов, в том числе с Российской Федерацией. До конца года все границы будут переведены на электронную подпись», - сообщил В.КОЗАК.

В первом полугодии 2012 года «Укрзализныця» планирует создать единый расчетный центр, а на его базе - логистический центр, который будет работать с экспедиторами и грузоперевозчиками и заниматься как транзитными, так и внутренними перевозками.

Среди ближайших планов «Укрзализныци» гендиректор предприятия также отметил развитие путей в направлении портов Одессы для привлечения дополнительных транзитных грузов. «Сейчас мы прокладываем около 60 км вторых путей и весь поток, который будет идти из России - все будут направляться на одесские порты уже по двухпутному электрифицированному участку... В следующем году мы начинаем электрификацию участка от Криворожья к одесским портам с тем расчетом, чтобы увеличить перерабатывающую способность для транзитных грузов из России и Беларуси на одесские порты ", - сказал В.КОЗАК.

Он также напомнил, что началось строительство двухпутного Бескидского тоннеля, что позволит увеличить перевозки в страны ЕС.