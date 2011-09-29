Козак: форумы международной ассоциации КСТП - площадка для решения актуальных вопросов

Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК считает заседание международной ассоциации «Координационный совет по Транссибирским перевозкам» площадкой для решения актуальных вопросов.

Такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции, подводя итоги ХХ пленарного заседания международной ассоциации КСТП.

«Заседание международной ассоциации «Координационный совет по Транссибирским перевозкам» стало самой обширной площадкой для решения актуальных вопросов и проведения мною и моими заместителями десятков деловых встреч с партнерами – представителями железнодорожных администраций стран СНГ, Евросоюза и крупных операторских компаний», - сказал В.КОЗАК.

Гендиректор УЗ отметил, что они обсудили ряд деловых предложений, как экспедиторских компаний, так и государственных транспортных структур, и с учетом проявленного интереса адекватно реагируют, не откладывая решения. По его словам, самое главное – это объемы перевозок и сервис, который можно сейчас предоставить.

В.КОЗАК констатировал возросший на 14 процентов уровень объема транзитных перевозок, в частности, с российскими партнерами, по сравнению с показателями за аналогичный период минувшего года. «Хотя видим и незадействованные резервы – есть над чем работать. При полном взаимопонимании мы способны существенно увеличить объемы грузоперевозок», - сказал В.КОЗАК.

По словам гендиректора «Укрзализныци», успешному выполнению задач украинскими железнодорожниками содействовал переход на 100-процентный ввод электронного грузового документа с электронной подписью. К концу года электронная подпись будет также использоваться при деловых контактах с партнерами из соседних стран.

А в первом полугодии 2012 года УЗ намерена ликвидировать множество СПД, действующих пока в ее структурах, и ввести Единый расчетный центр, на базе которого будет также создан Аналитический центр для более тесной работы с компаниями-экспедиторами и операторами.

В.КОЗАК также отметил, что «начато строительство бескидного тоннеля сквозь карпатский перевал, поскольку тоннель, который сейчас используется, был построен еще в 1890 году.

Относительно ж самого форума, то высокую оценку ему дал также председатель КСТП – президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир ЯКУНИН, президент Ассоциации транссибирских экспедиторов и операторов Европы Вернер АЛЬБЕРТ и другие члены КСТП.