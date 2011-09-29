ВОЛЯ за 3 года инвестирует в техническое развитие около 300 млн. грн.

На протяжении 3 лет компания ВОЛЯ инвестирует в техническое развитие около 300 млн. грн.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее словам, ВОЛЯ приступила к масштабному техническому перевооружению с целью улучшения качества услуг. Это еще один важный приоритет компании.

Среди последних ощутимых изменений в этом направлении стало увеличение в несколько раз скорости доступа в Интернет и для новых, и для существующих клиентов, которое было запущено в сентябре в масштабах страны. Компания, в частности, продолжает дальнейшее внедрение нового интернет-протокола DOCSIS 3.0 и увеличение скорости доступа в Интернет до 150 Мбит/с не только в Киеве, но и в ряде регионов, в частности: в Севастополе, Львове, Виннице, и в ближайшее время в Донецке.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим общеукраинским телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.