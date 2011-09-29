Москва. Участники СП по созданию широкого ж/д пути до Вены подтвердили свои намерения по реализации проекта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе РЖД, по итогам заседания наблюдательного совета совместного предприятия по реализации проекта продления «широкой» колеи до Вены, которое состоялось в Одессе в рамках XX пленарного заседания Координационного совета по Транссибирским перевозкам.

Заинтересованные стороны подтвердили свои намерения по реализации проекта и обсудили ход предпроектных проработок. Советом решено к концу 2011 года определить дальнейшие шаги и механизмы осуществления проекта.

Отмечается, что проект строительства линии шириной колеи 1520 мм от словацкого города Кошице до Братиславы и Вены находится в стадии активной проработки. Работа ведется в рамках созданного четырехстороннего совместного предприятия (Австрия, Словакия, Украина, Россия).

Как отметили в «РЖД», по результатам предпроектного исследования Roland Berger Strategy Consultant, строительство новой линии позволит привлечь на маршрут от 16 до 24 млн. тонн дополнительных грузов к 2050 году. В конечном итоге, дополнительные экономические преимущества от реализации проекта получат 33 страны Восточной и Центральной Европы, Центральной Азии и Дальнего Востока, а также Россия.

По оценкам ОАО «РЖД», реальным сроком доставки грузов из Европы в Азию и обратно станет 13-14 суток, а высвобождение оборотных средств, в зависимости от стоимости грузов, составит от $100 до $1000 с одного контейнера. При этом по территории России планируется осуществлять транзит грузов от восточных границ и портов всего за 7 суток. Для этого разработана и внедряется специальная программа по формированию нового транспортного продукта «Транссиб за 7 суток».

Как сообщал УНИАН, компания Roland Berger в декабре 2010 г. завершила обоснование инвестиций проекта строительства железной дороги шириной 1520 мм на территории Словакии и Австрии до Вены, согласно которому стоимость новой железной дороги, которая должна пройти по территории Словакии наряду с существующей "европейской" колеей, оценивается в 6,3 млрд. евро. Дополнительно потребуется 240 млн. евро для организации грузовых терминалов и 130 млн. евро для закупки подвижного состава.

Глава РЖД Владимир ЯКУНИН прогнозировал, что проектирование широкой колеи стандарта 1520 мм от Кошице (Восточная Словакия) до Вены (Австрия) может начаться в 4-м квартале 2011 года.

Справка УНИАН. Железнодорожные администрации РФ, Украины, Словакии и Австрии в мае 2009 г. подписали меморандум о создании СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH с целью обоснования инвестиций в проект достройки широкой колеи от Кошице до Вены. Продление широкой колеи в Европу к 2050 году позволит привлекать 16 млн. тонн грузов ежегодно, в случае "оптимистического сценария" грузопоток может составить 24 млн. тонн в год.

На большинстве железных дорог Европы используется колея шириной 1435 мм, а в России, странах СНГ, Балтии и Финляндии – колея 1520 мм. Новый маршрут позволит сократить время доставки грузов из Азии в Европу и обратно до 15 дней (сегодня с использованием альтернативного морского маршрута этот срок составляет 30 дней).

Планируется, что строительство новой линии будет проходить в 2013-2015 гг. С 2016 года начнется осуществление коммерческих перевозок.