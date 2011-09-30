Согласно проекту новой классификации поездов для "Укрзализныци", электропоезда производства Hyundai получат класс "Интер Сити +".

Как сообщили УНИАН в пресс-центре "Укрзализныци", об этом сказал в интервью журналистам заместитель директора Государственного научно-исследовательского центра железнодорожного транспорта Олег ХРИСТОФОР.

Согласно проекту нового распределения пассажирских поездов, дневные электропоезда повышенного комфорта, которые сейчас курсируют между Киевом и областными центрами Украины, будут называться «Интер Сити», а новые поезда производства Hyundai - "Интер Сити +".

В то же время электропоезда, которые сейчас курсируют в пригородном сообщении, в новую классификацию не попадают, и стоимость проезда в них, как и качество услуг, останутся прежними, отмечают в ведомстве.

Как отметил О.ХРИСТОФОР, проект новой классификации поездов для "Укрзализныци" разрабатывался лучшими специалистами-учеными на основе анализа классификаций, действующих в Европе, России и Беларуси.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныцей" подготовлен проект новой системы классификации пассажирских поездов во исполнение Национального плана действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы "Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство".

"Укрзализныцей" предложены следующие классы пассажирских поездов: дневные пассажирские поезда - Евро Сити (EС), Интер Сити + (ИС +), Интер Сити (ИС), Региональный экспресс (РЭ), Региональный поезд (PП); ночные пассажирские поезда - Евро Найт (EN), Ночной экспресс (НЭ), Ночной скорый (НС), Ночной пассажирский (НП).

Рекомендуемый перечень услуг, который может предоставляться в поездах, формируется на основании их классификации и зависит от уровня комфорта/сервиса.