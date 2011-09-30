Детская Донецкая железная дорога перевезла свыше 11 тыс. пассажиров

За май-сентябрь т.г. детская Донецкая железная дорога перевезла 11 407 пассажиров, в том числе 5 025 детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, в течение лета на железной дороге прошли практику 1160 юных железнодорожников из Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Здесь дети учатся железнодорожным профессиям, чтобы затем поступать в отраслевые вузы. В этом году практику на детской железной дороге закончили 75 выпускников, 63 из которых стали студентами железнодорожных вузов. Все работы на дороге выполняют юные железнодорожники.

1 октября в Донецке состоится торжественное закрытие 39-го сезона работы Донецкой детской железной дороги. В последний день воспользоваться малой железной дорогой можно будет бесплатно.