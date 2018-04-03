Крюковский вагоностроительный «ускоряется»

В конце сентября Крюковский вагоностроительный завод отметил 10-ти летие пассажирского вагоностроения.

- Завод, имеющий 140-летнюю историю, отмечает сегодня еще и 10-летие пассажирского вагоностроения. Это его вторая жизнь, второе дыхание. Время меняется, транспорт становится динамичным и скоростным. Когда-то мы только мечтали о 160 км/час, но сегодня из Киева в Кременчуг мы с этой скоростью проехали 60% пути. Поэтому мы ожидаем от вас больше скоростных поездов, - отметил присутствующий на торжествах первый замминистра инфраструктуры Константин Ефименко.

Символично, что "Укрзализныця» и Крюковский вагоностроительный завод в этот день подписали меморадум о сотрудничестве в сфере скоростного вагоностроения. Со стороны ж/д ведомства документ скрепил подписью его гендиректор Владимир Козак, КВСЗ - председатель наблюдательного совета Владимир Приходько.

Как заявил позже на пресс-конференции В. Приходько, в меморандуме идет речь о поддержке государством скоростного железнодорожного движения. «В перспективе завод сможет поставлять скоростные вагоны «Укрзализныце", - сказал он.

Со своей стороны В.Козак также подтвердил, что «Укрзализныця», в случае соответствующего госфинансирования, готова к закупкам отечественного подвижного состава: «Если будем закупать, то только вагоны КВСЗ», - подчеркнул он.

По информации К. Ефименко, до 2015 года государство планирует закупить у Крюковского вагоностроительного завода 25 пассажирских вагонов, которые смогут развивать скорость до 160-200 км/час. «Вагоны будут поставлены Донецкой и Юго-Западной железным дорогам и ездить из Киева на Донецк, Симферополь и Москву», - сообщил первый замминистра.

По информации главы НС предприятия Крюковского вагонзавода В. Приходько, за последние десятилетие предприятие, в первую очередь, для потребностей «Укрзализныци» и метрополитенов Украины создало необходимые современные производственные мощности по выпуску 300 единиц пассажирского транспорта в год. В производство было вложено более 740 млн. грн. собственных средств, к работе привлечено свыше 20 тыс. рабочих. На протяжении 10 лет освоено 32 модели и 24 модификации пассажирских вагонов, 4 модели вагонов метро, 7 моделей тележек, в том числе на пневматическом подвешивании.

Из истории КВСЗ. В 1992 г. в Украине в рамках комплексной целевой научно-технической программы «Развитие железнодорожного транспорта Украины» были начаты работы по созданию украинского пассажирского вагона. Главным предприятием в области разработки и изготовления определён Крюковский вагоностроительный завод. Вместе с КВСЗ к созданию новой для Украины наукоёмкой продукции подключились ещё двадцать предприятий-смежников, государственное предприятие «УкрНИИВ», а также Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика Лазаряна. Однако работы велись достаточно вяло, ситуация с дефицитом пассажирских вагонов в Украине становилась всё более критичной.

Переломным моментом стало назначение на должность генерального директора «Укрзализныци» Г. Кирпы, а также посещение в конце 2000 г. Крюковского вагоностроительного завода Президентом Украины Л. Кучмой. В феврале 2001 г. было принято решение о начале изготовления пассажирских вагонов силами украинских производителей, к поставке интерьера была привлечена польская компания PESA.

Постоянное участие и помощь в решении различных вопросов со стороны «Укрзализныци» и научных организаций привели к первому значимому результату - изготовлению к 10 годовщине Независимости Украины в августе 2001 г. первого отечественного пассажирского вагона. А уже в июне 2002 г. Государственная межведомственная комиссия дала право на производство 5 моделей вагонов, из которых было сформировано 2 экспресса для скоростного маршрута Киев-Харьков. В 2003 году из вагонов производства КВСЗ были сформированы 2 экспресса, которые связали Киев с Днепропетровском, сократив длительность пребывания в пути до 5 часов. При организации этого маршрута впервые была реализована технология перевозки личных автомобилей пассажиров в специальном вагоне, входящем в состав поезда.

В этом же 2003 году был создан специальный пассажирский вагон для перевозки служебных автомобилей первых лиц государства. Его конструкция позволяет максимум в течение 20 минут обеспечить выгрузку или погрузку автомобилей сопровождения на любом железнодорожном переезде.

В 2004 году на базе совместно разработанного с «Укрзализныцей» технического задания был изготовлен перспективный образец пассажирского вагона серии 788 с плоскими боковыми стенами, прислонно-сдвижными входными дверями, централизованной системой энергоснабжения, системой отопления вагона на базе электрического котла и резервной системы работающей на жидком топливе.

Параллельно от Укрзализныци в 2005 году поступил заказ на создание «Столичного экспресса», который стал визитной карточкой Украины на маршруте Киев-Москва, создав конкуренцию современным пассажирским вагонам российского производства.

По итогам 2005 года за создание семейства пассажирских вагонов для скоростного движения группе специалистов Укрзализныци, Днепропетровского университета железнодорожного транспорта, УкрНИИВ, Крюковского вагоностроительного завода присуждена Государственная премия.

Весной 2010 году КВСЗ получил разрешение на серийный выпуск вагона модели 61-788Б «Мета». Это спальный вагон с кузовом с гладкой обшивкой, вклеенными окнами. Оснащен пассажирскими тележками Крюковского вагоностроительного завода. На испытаниях с легкостью преодолел барьер скорости 160 км/ч. В этом же году разрешено производство плацкартного вагона повышенной вместимости. Это совместный проект КВСЗ и Гомельского вагоноремонтного завода.

В 2010 году коллектив завода принял решение о создании новой для Украины продукции – межрегиональных двухсистемных электропоездов повышенной комфортности для эксплуатационной скорости 200 км/час. В их конструкцию заложены технические решения, позволяющие говорить о реальном повышении эксплуатационных скоростей для такого подвижного состава до 220 км/час, а также межрегиональных поездов локомотивной тяги повышенной комфортности для эксплуатационной скорости 200 км/час.

Электропоезда будут оборудованы кузовами из нержавеющей стали, пассажирскими тележками с пневматическим подвешиванием, герметичными межвагонными переходами, модульными туалетными кабинами с экологически чистыми вакуумными туалетами, современной системой «климат-контроль» и воздушной системой отопления, пассажирские места будут оборудованы розетками для питания мобильных телефонов и ПК, а сами пассажиры - системой питания, аналогичной той, которая используется в настоящее время на авиалиниях.

Олег Булашев (УНИАН)