В Черниговской области открыт мостовой переход через реку Удай на автомобильной дороге Прилуки-Сребное-Обухово.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Черниговской областной госадминистрации, это единственный мост, который обеспечивает транспортную связь жителей южных территорий с другими районами и областным центром.

Общая сметная стоимость работ составила 28 млн. грн.

В 2008 году мостовой переход был демонтирован как аварийный и по правительственному распоряжению включен в перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог государственного и местного значения. Однако из-за нехватки средств мост оставался недостроенным. Протяженность объезда составляла около 40 километров, что чрезвычайно осложняло транспортное сообщение.

Глава облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО назвал открытие моста достойным продолжением ряда добрых дел к 20-летию Независимости Украины, и заметил, что это событие – реальный результат совместной согласованной работы областной и районной государственных администраций, депутатского корпуса, органов местного самоуправления, проектантов, заказчиков и подрядных организаций.