Из пиратского плена освобождено судно Dover, в составе экипажа которого двое украинцев
Освобождено судно „Dover”, среди членов экипажа которого двое граждан Украины, захваченное в плен сомалийскими пиратами 28 февраля этого года.
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.
Согласно сообщению Посольства Украины в Греческой Республике, судно „Dover” (экипаж 24 человека, среди которых двое граждан Украины) было освобождено 30 сентября.
По данным дипучреждения, сейчас судно направляется в ближайший безопасный порт, где представители судовладельца совместно с украинскими дипломатами будут решать вопрос о репатриации экипажа.
По предварительным данным, ориентировочная дата прибытия судна в порт – 3-4 октября с.г.
Дело продолжает находиться на особом контроле в Посольствах Украины в Греции, Саудовской Аравии и в Департаменте консульской службы МИД Украины.