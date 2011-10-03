Директором B2B направления ВОЛИ назначен Дмитриченко

Директором B2B направления компании ВОЛЯ, ведущего украинского общенационального провайдера кабельного телевидения и Интернета, назначен Михаил ДМИТРИЧЕНКО.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее словам, М.ДМИТРИЧЕНКО будет отвечать за организацию B2B направления, предоставление бизнес-клиентам технических решений, соответствующих потребностям их бизнеса. Это назначение позволит компании вывести на новый качественный уровень услуги сегмента B2B, который в течение последнего года демонстрирует рост на украинском рынке.

Как отметила А.СИГДА, ВОЛЯ сегодня занимает сильные позиции на рынке услуг для бизнеса, предлагая комплекс таких востребованных услуг, как широкополосный доступ в Интернет, цифровое телевидение и услуги дата-центра более 10 тыс. бизнес-клиентам. ВОЛЯ приняла решение усилить B2B направление, в рамках комплексной программы изменений, к которой компания приступила в этом году.

По словам генерального директора компании ВОЛЯ Эрика ФРАНКЕ, «мы решили вывести на новый уровень развития наше B2B направление», с тем чтобы предоставить бизнес-клиентам лучшие продукты и лучший сервис. По данным Э.ФРАНКЕ, в сегменте B2B ВОЛЯ ориентирована на услуги для малого и среднего бизнеса и имеет опыт в этой области.

Э.ФРАНКЕ также сообщил, что компания будет расширять перечень предоставляемых услуг, с тем, чтобы предоставить своим бизнес-клиентам инструменты, необходимые для успешной работы.

М.ДМИТРИЧЕНКО закончил Киевский национальный экономический университет. С 2000 года работал в Golden Telecom, с 2004 года – в компании Equant Telecom Ukraine (Orange Business Services, France Telecom Group) в качестве регионального менеджера. С 2006 года работал в компании «ТелеСистемы Украина» (ТМ PeopleNet), менеджером по корпоративным продажам. В 2007 года он занял должность директора по продажам и обслуживанию клиентов в компании «УВК», группа «Фоззи» (грузоперевозки, логистика), и с 2010 года работал директором по продажам в компании Servus Systems Integration (банковские платежные системы).

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим общенациональным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.