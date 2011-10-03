ЮЗЖД скорректировала расписание пригородных поездов в направлении Житомира и Фастова

Юго-Западная железная дорога скорректировала расписание движения поездов пригородного сообщения, курсирующих в направлении Житомира и Фастова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Как отмечается в сообщении, с 5 октября 2011 года, электропоезда повышенного комфорта № 861/862 Киев - Житомир - Киев, № 884/885 Днепропетровск - Киев - Фастов и № 883 Фастов - Житомир будут курсировать ежедневно, кроме вторника и среды. В дальнейшем, начиная с 9 октября 2011 года, электропоезда повышенного комфорта № 884/885 Днепропетровск - Киев - Житомир будут курсировать только по воскресеньям, а с 10 октября электропоезд повышенного комфорта № 883 Фастов - Житомир будет курсировать только по понедельникам.

Кроме того, с 6 октября текущего года ЮЗЖД по обращению жителей поселка Корнин вводит дополнительную остановку электропоездов повышенного комфорта № 861/862 Киев - Житомир - Киев и № 884 Житомир - Киев на станции Корнин. По ст. Корнин электропоезда повышенного комфорта будут останавливаться по следующему расписанию: № 861 Киев - Житомир - в 19:31, № 862 Житомир - Киев - в 6:48, № 884 Житомир - Киев - в 21:12.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями, которые происходят в расписании движения поездов пригородного сообщения, и уточнять информацию о курсировании поездов на Столичном и пригородных вокзалах железной дороги.