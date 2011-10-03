На ПЖД предупреждено краж грузов и оборудования на сумму более 420 тыс. грн.

На Приднепровской железной дороге за 9 месяцев 2011 г. сотрудники ведомственной военизированной охраны предупредили 473 факта кражи грузов и оборудования дороги на сумму более 420 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

За указанный период задержано 484 расхитителя имущества ПЖД.

По информации пресс-центра, в основном, злоумышленники были пойманы с поличным во время краж из вагонов каменного угля, зерновых культур, металлолома, ферросплавов. Среди оборудования дороги наибольшим спросом у расхитителей пользовались дорогостоящие дроссель-трансформаторы.

27 сентября на станции Чаплино (Днепропетровская обл.) оперативная группа стрелковой команды совместно с милицией предупредила кражу более 300 кг угля, который двое злоумышленников сбросили из вагона. Расхитители задержаны на месте преступления.