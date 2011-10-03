Эксплуатация украинского спутника «Сич-2» начнется в конце октября

Москва. Эксплуатация украинского спутника дистанционного зондирования земли «Сич-2» начнется в конце октября.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал в Москве председатель Государственного космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ.

«Сейчас заканчиваются его летные испытания, и я думаю, что где-то в конце октября мы начнем его эксплуатировать как положено – по заявкам министерств», - сказал Ю.АЛЕКСЕЕВ.

Он отметил, что спутник будет дистанционно зондировать Землю – делать снимки, определять загрязненность атмосферы, будет определять схожесть полезных ископаемых.

По его словам, для этого спутника также предусмотрена целая научная программа.

Как сообщал УНИАН, 17 августа украинско-российская ракета Ракета «Днепр» вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2». Ракета стартовала с пусковой базы «Ясный».

«Сич-2» - это спутник дистанционного зондирования Земли, разработан КБ «Южное» и изготовленный на «Южмаше» в кооперации с другими украинскими предприятиями.