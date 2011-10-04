Украинский спутник связи будет запущен в ноябре 2012 года
09:21, 04 октября 2011Транспорт/Связь
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Москва. Украинский спутник связи будет запущен в ноябре 2012 года.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ заявил в Москве председатель Государственного космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ.
«Действительно, правительство Украины приняло предложение канадской стороны, которая даст кредит. Был проведен тендер и его выиграло красноярское ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Решетнева», которое его (спутник) непосредственно изготовит. Спутник будет запущен в 2012 году в ноябре месяце», - сказал Ю.АЛЕКСЕЕВ.
Как сообщал УНИАН, ранее Украина успешно вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли «Сич-1» и «Сич-2».
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