Москва. Украинский спутник связи будет запущен в ноябре 2012 года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ заявил в Москве председатель Государственного космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ.

«Действительно, правительство Украины приняло предложение канадской стороны, которая даст кредит. Был проведен тендер и его выиграло красноярское ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Решетнева», которое его (спутник) непосредственно изготовит. Спутник будет запущен в 2012 году в ноябре месяце», - сказал Ю.АЛЕКСЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина успешно вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли «Сич-1» и «Сич-2».