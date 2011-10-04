Украина рассчитывает начать запуски с космодрома в Бразилии в 2013 году

Москва. Украина рассчитывает начать запуски с космодрома Алкантара в Бразилии в 2013 году

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал в Москве председатель Государственного космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ.

«Мы планируем начать эксплуатировать этот ракетный комплекс в 2013 году», - сказал Ю.АЛЕКСЕЕВ.

По его словам, он создается на базе модернизированной ракеты «Циклон», где установлена новая система управления, увеличена грузоподъемность, полностью сделана новая третья ступень.

Ю.АЛЕКСЕЕВ отметил, что Украина находится в центре Европы и очень густо заселена, поэтому не будет иметь на своей территории стартового места. Однако украинским правительством было принято решение и подписан соответствующий меморандум о создании стартового комплекса в Алкантаре в Бразилии.

По словам главы ГКАУ, оно делается на долевых частях Украины и Бразилии. Украина несет ответственность за разработку ракеты, Бразилия - за создание инфраструктуры. Совместно делается стартовый комплекс.

Ю.АЛЕКСЕЕВ сообщил, что этот стартовый комплекс был самостоятельно спроектирован ГКАУ.

«Его работа отрабатывается в Днепропетровске. После отработки мы погрузим его на корабль и отвезем в Бразилию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада проголосовала за предоставление государственных гарантий для привлечения кредита на завершение программы по разработке и созданию ракеты-носителя "Циклон-4" (включая наземный комплекс), которая будет запускаться с космодрома Алкантара.

Строительство комплекса в Бразилии началось в сентябре 2010 г. в рамках совместного украино-бразильского проекта, по которому Украина в лице конструкторского бюро "Южное" и госпредприятия "Южмаш" должна также разработать и изготовить ракету-носитель "Циклон-4".

22 сентября 2004 г. вступил в силу украино-бразильский договор о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Aлкантара.

Справка УНИАН. «Циклон-4» — проект украинского космического ракетного комплекса (КРК), куда будут входить ракета-носитель (РН) «Циклон-4» и наземный комплекс, обеспечивающий проведение на космодроме работ по подготовке и запуску РН и полезной нагрузки (ПГ).

«Циклон-4» является улучшенным вариантом трехступенчатой ракеты-носителя «Циклон-3», предназначенный для оперативного и высокоточного выведения на круговые, геостационарные и солнечно-синхронные орбиты космических аппаратов различного назначения с космодрома в Алкантаре. Он позволит выводить спутники массой до 5,5 т на круговую орбиту высотой 500 км и массой до 1,8 т – на геопереходную орбиту.

Центр запусков Алкантара — бразильский космодром на севере атлантического побережья страны.