В Волынской области на мотоцикле разбились трое юношей, двое из них – насмерть

В Волынской области на мотоцикле разбились трое юношей. Двое погибли, третий - госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Трагедия произошла в 00:20 на автодороге Колодяжное -Локачи-Горохов в селе Колпытов. 21-летний житель села Марковичи, управляя мотоциклом "Иж юпитер", съехал на правую обочину, где перевернулся. В результате ДТП госпитализирован в реанимационное отделение ЦРБ, где от полученных травм умер. 15-летний пассажир, житель Гороховского района также умер в реанимационном отделение центральной районной больницы. Третий пассажир, 18-летний житель села Марковичи с телесными повреждениями госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ.

Продолжается расследование обстоятельств ДТП.