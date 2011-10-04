В ДТП в Киргизии пострадали четверо граждан Украины
13:47, 04 октября 2011Транспорт/Связь
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В ДТП в Киргизии пострадали четверо граждан Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
По его словам, в ночь на 1 октября вблизи города Бишкек произошла авария автомобиля, в котором находились эти граждане Украины.
2 октября трое украинских граждан, которые получили ранения средней степени, были выписаны из больницы и при содействии дипломатического учреждения Украины в Киргизии вернулись на Родину.
Один гражданин Украины, который находился в реанимации, в связи с улучшением состояния здоровья переведен в хирургическое отделение. 3 октября его посетил консульский сотрудник посольства.
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