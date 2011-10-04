В ДТП в Киргизии пострадали четверо граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, в ночь на 1 октября вблизи города Бишкек произошла авария автомобиля, в котором находились эти граждане Украины.

2 октября трое украинских граждан, которые получили ранения средней степени, были выписаны из больницы и при содействии дипломатического учреждения Украины в Киргизии вернулись на Родину.

Один гражданин Украины, который находился в реанимации, в связи с улучшением состояния здоровья переведен в хирургическое отделение. 3 октября его посетил консульский сотрудник посольства.