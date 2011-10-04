Порт «Южный» за 9 месяцев увеличил грузооборот на 29%

За 9 месяцев текущего года грузооборот морского торгового порта «Южный» составил 17 млн. 37,6 тыс. тонн, что на 11,8% больше плана и на 29,1% - фактического грузооборота за аналогичный период 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в порту.

Согласно сообщению, с начала текущего года объем переработанных транзитных грузов составил 8 млн. 727,9 тыс. тонн, что на 3 млн. 290,5 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2010 года. В общей номенклатуре за период января-сентября наибольшую долю занимают рудные грузы – 7 млн. 778,8 тыс. тонн.

В целом за 9 месяцев около причалов обработано 681 судно. На причальных фронтах и комплексе вагоноопрокидывателя обработано 138 тыс. 982 вагона.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году, расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубина у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.