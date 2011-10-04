Из Киева во Львов на поезде можно будет добраться за 4,5 часа, из Киева в Донецк — за 5,5 часа.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», такие задачи поставил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК по результатам очередных инспекционных объездов работ по внедрению скоростного движения.

«Максимальное удобство для пассажиров украинских железных дорог, максимальная скорость перевозок - безусловные приоритеты нашей работы на участках внедрения скоростного движения. Из Киева во Львов пассажиры должны добираться не больше, чем за 4 часа 30 минут, из Киева в Донецк - не более 5 часов 30 минут», - сказал он.

Как отмечают в ведомстве, во исполнение поручения вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА «Укрзализныця» продолжает активную работу по внедрению скоростного движения на участках Львов - Здолбунов, Здолбунов - Шепетовка - Коростень - Киев, Киев - Полтава - Харьков, Полтава - Красноград - Лозовая, Лозовая - Донецк и обеспечению максимально комфортных условий для передвижения пассажиров железнодорожным транспортом.

В частности, железнодорожники проводят интенсивные работы по нескольким направлениям: разграничение грузового и пассажирского движения поездов, электрификация, приобретение подвижного состава и различные организационные мероприятия.

За 8 месяцев железнодорожники модернизировали 333,7 км пути и капитально отремонтировали 550,3 км. Средним ремонтом оздоровлено 593,2 км, комплексно-оздоровительный ремонт осуществлен на 474,7 км пути. Также заменены на новые 518 комплектов стрелочных переводов, выполнен средний ремонт 306 комплектов стрелочных переводов.

Параллельно с этим проводятся работы по электрификации. В целом, в рамках проекта внедрения скоростного движения предусмотрена электрификация 1562 км эксплуатационной длины железнодорожных путей на направлении основного коридора внедрения ускоренных и скоростных поездов Львов -Киев-Полтава-Донецк. За 8 месяцев текущего года установлено 123 км контактной сети. Основными направлениями электрификации в этом году является участок Полтава-Красноград-Лозовая общей эксплуатационной длиной 176 км и Малая Перещепенская - Кременчуг длиной 94 км. В 2011 году закончена электрификация участка Фастов-Житомир длиной 101 км.

Напомним, на сегодня специалистами «Укрзализныци» и Южной железной дороги проводятся работы, согласно условиям заключенных контрактов, с корейским производителем «Hyundai Rotem» (закупка 10-ти межрегиональных двухсистемных электропоездов), с АО «Шкода вагонка» (2-х межрегиональных двухэтажных электропоездов) и с ЗАО «Крюковский вагоностроительный завод» (приобретение 1-го межрегионального поезда локомотивной тяги), а именно согласовываются технические требования и процедуры проведения испытаний.

Кроме того, сейчас «Укрзализныцей» проводится составление и согласование графика движения поездов на 2012/2013 годы, в котором для скоростных поездов будет разработан оптимальный график следования.