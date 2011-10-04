«Чешские железные дороги» заказали у концерна Siemens 16 поездов

Департамент «Транспортные системы» (Mobility) концерна Siemens получил заказ от пассажирского железнодорожного оператора «Чешские железные дороги» (Ceske Drahy, CD) на поставку шестнадцати 7-вагонных поездов типа Railjet.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве концерна в Украине.

Согласно сообщению, общая стоимость заказа превышает 200 миллионов евро. Заказанные «Чешскими железными дорогами» поезда изначально предназначались для железнодорожной компании «Австрийские федеральные железные дороги», ранее подписавшей договор с Siemens на поставку 67 поездов Railjet. Позже «Австрийские федеральные железные дороги» сократили заказ до 51 поезда, 40 из которых уже переданы заказчику.

В результате покупки новых поездов Siemens для междугородных пассажирских перевозок категории IC (InterCity), оператор «Чешские железные дороги» намерен обновить свой вагонный парк. Поезда Railjet будут курсировать на железнодорожной магистрали из Праги в Брно, а также на международных магистральных железнодорожных линиях, связывающих Чехию с Австрией, Германией, Венгрией и Словакией. Начало поставок запланировано на 2013 год. Все 16 поездов Railjet должны быть поставлены «Чешским железным дорогам» до 2014 года.

Справка УНИАН. Поезда Railjet способны развивать максимальную скорость до 230 км/час. Поезд стандартной конфигурации состоит из головного вагона с кабиной управления и шести промежуточных вагонов; поезд обеспечивается локомотивной тягой по принципу «Push-Pull». Среди дополнительных сервисов, предлагаемых на борту поезда: вагон с бистро, детский мини-кинотеатр, места для детских колясок. Кроме того, поезда буду оборудованы вагонами с зонами для людей с ограниченными физическими возможностями. Длина поезда будет составлять 185,5 метров.

Siemens AG (Берлин и Мюнхен) является глобальным поставщиком электроники и электротехники для промышленности, энергетики и здравоохранения. В 2010 финансовом году, который закончился 30 сентября 2010 года, объем продаж концерна составил 76 млрд. евро, чистая прибыль – 4,1 млрд. евро.

Департамент «Транспортные системы» концерна Siemens является одним из ведущих международных поставщиков транспортных и логистических решений. В 2010 финансовом году объем продаж департамента составил около 6,5 миллиардов евро.