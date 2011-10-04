ДТП в Киевской области: столкнулись два грузовика и легковой автомобиль

На 75-м километре автодороги Киев-Одесса столкнулись два грузовика и автомобиль «БМВ». Травмированы три человека.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области, водитель грузовика «МАЗ» на полной скорости «догнал» «ЗИЛ», который от удара перевернулся на бок и преградил левую полосу движения. Именно по ней ехал третий участник ДТП в автомобиле «БМВ» вместе с пассажиром. Все произошло настолько неожиданно, что столкновения избежать было сложно.

По мнению правоохранителей, виновником ДТП является 46-летний водитель фуры. По какой причине он допустил столкновение, в настоящее время выясняет милиция. Мужчина с телесными повреждениями доставлен в больницу. В ДТП пострадали 31-летний водитель автомобиля «БМВ» и его пассажир.