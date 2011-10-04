ЮЖД намерена привлечь кредиты на 385 млн. грн.

Южная железная дорога (Харьков) в результате конкурсных торгов отобрала «Укрсоцбанк» и «Дочерний банк Сбербанка России» (оба - Киев) для предоставления кредитов (3 лота) на общую сумму 385 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Государственных закупок.

«Укрсоцбанк» намерен предоставить кредит (первый лот) на 250 млн. грн. под 14,5% годовых. Комиссия по кредиту составит 0,5%, стоимость залога – 200%.

«Дочерний банк Сбербанка России» намерен предоставить кредит (второй лот) на сумму 75 млн. грн. под 16% годовых. При этом предусмотрена комиссия 1% и стоимость залога - 340%.

По третьему лоту «Сбербанк» готов предоставить 60 млн. грн. под 15,2% годовых, стоимость залога - 340%.

Все кредиты будут предоставлены сроком на три года для осуществления капитальных инвестиций (каких именно не уточняется).

Предложение банков акцептировано 29 сентября 2011 года, соответствующие договора стороны планируют подписать на протяжении календарного месяца.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. «Сбербанк России» предоставил ЮЖД кредит на 80 млн. грн. под 16% годовых сроком на три года.

Справка УНИАН. Южная железная дорога — одна из старейших железных дорог Российской империи /1869/ и одна из крупнейших дорог нынешней Украины.

Железнодорожная сеть дороги расположена на северо-востоке Украины. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн. человек.

АО «Сбербанк России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 11,839 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,986 млрд. грн., обязательства – 10,661 млрд. грн., уставный капитал – 2,310 млрд. грн., собственный капитал – 1,178 млрд. грн.

«Дочерний банк Сбербанка России» в первом полугодии 2011 года получил прибыль 93,934 млн. грн.